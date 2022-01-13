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Жителя Эстонии приняли за исламиста и выгнали из страны: суд не помог, а доказательства засекретили

фото иллюстративное.

ФОТО: LIM HUEY TENG

Таллиннский административный суд вынес решение по делу некогда жившего в Эстонии Сергея (настоящие имя и фамилия редакции известны), который был лишен ВНЖ в Эстонии и получил запрет на пять лет на въезд в Шенгенскую зону, где проживают его мама и сестра, поскольку Полиция безопасности посчитала его исламистом, рассказывает Rus.Postimees.

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Сергей признается, что когда читал решение суда по его делу, то был просто взбешен. Как следует из документа, свое решение лишить Сергея ВНЖ и права на въезд департамент аргументировал не только потенциальной угрозой для безопасности Эстонии, но и тем, что с точки зрения закона Сергей не имеет в Эстонии семьи — его родной отец живет в Украине, а имеющая вид на жительство в Эстонии, но сейчас проживающая в Финляндии мать имеет возможность навещать сына в Украине.

"Что касается личности (Сергея. — Прим. ред.), то стремления к интеграции в эстонское общество у него нет, — говорится в судебном решении. - Лицо не изучало эстонский язык и не выражало желания получить эстонское гражданство. Человек в основном работал на случайных работах. Предположительно, у этого человека не будет сложностей с интеграцией в стране назначения (Украине. — Прим. ред.), потому что там живет его отец, а официальный язык Украины — его родной язык".

Сергей негодует: "Начнем с того, что полиция утверждает, что у меня не будет проблем с жизнью в Украине, потому что там живет мой отец. Он умер восемь лет назад! Они считают, что проблем с интеграцией там у меня не будет, потому что я говорю по-русски, но я не жил в Украине с 2009 года, я уехал, когда мне было 13 лет. Что я могу знать о жизни в Украине? Чиновники утверждают, что моя мать может навещать меня в Украине, но разве кто-то связался с ней и спросил, а может ли она? Почему никто не принял во внимание ее финансовое положение, коронавирус и прочие обстоятельства".