Когда тысячи российских солдат сосредоточились вблизи границы с Украиной, объявление о том, что Россия и США вскоре проведут переговоры по вопросам безопасности, звучит, несомненно, позитивно. Деэскалация напряженности вряд ли гарантирована, но намного труднее не слушать тех, кто находится с тобой в одной комнате.

Для абонентов

Америка хочет предотвратить повторение событий 2014 года в Украине. Ее действия кажутся справедливыми. Но геополитика – это холодный расчет, а не справедливость. "Исключительная" Америка уже давно привыкла действовать, исходя из собственных стратегических интересов и не опасаясь, как выразился один комментатор, "последствий, которые обычно возникают после подобных действий".