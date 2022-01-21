Хотя зима не закончилась, все же природа идет своим ходом: дни становятся длиннее, ночи - короче, а это значит, что весне - быть! Сейчас самое время бороться с лишними килограммами. Чтобы уже сейчас не закончилось новогоднее стремление похудеть, в беседе с фитнес-тренером и сертифицированным консультантом по питанию Инетой Рийниеце онлайн-журнал KLIK объяснит, как правильно худеть в долгосрочной перспективе, не теряя мотивации на пути к заветной цели.

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"Никому не следует жить, постоянно считая калории, однако если цель - избавиться от лишнего веса навсегда, быть здоровым и чувствовать себя хорошо, будьте все же так любезны и научитесь считать хотя бы то, что вы едите, и понимать состав съеденного. Другого пути нет. Просто нет и не будет", - говорит Инета Рийниеце.

Почему лишние килограммы не уходят

Фитнес-тренер отмечает, что тем, кто хочет похудеть, надо быть честными с самими собой. "Следите за всем, что кладете в рот, хотя бы пару месяцев. До последнего кусочка - чтобы понять, сколько на самом деле калорий скрывается в одном ломтике хлеба или, казалось бы, невинном кусочке черного шоколада. С похудением так - или вы это делаете серьезно, или смешите окружающих своей неспособностью скинуть лишний вес, ссылаясь на невероятную генетику и наследственность.