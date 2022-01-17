В 2017 году имидж Беларуси внезапно изменился: аграрная постсоветская страна превратилась в международный ИТ-хаб, а "последнего диктатора Европы" стали называть "первым криптокоролем". Несмотря на политический кризис, ИТ-компании продолжают запускаться, развиваться и привлекать финансирование, а "белорусский стартап" все еще звучит как знак качества. Такой рывок стал возможен благодаря декрету президента № 8 "О цифровой экономике" и Парку высоких технологий (ПВТ).

Разработчик этого закона — советник ПВТ, юрист Денис Алейников — уверен: сделать реформу недостаточно — важно ее грамотно продвигать на международной арене. О том, как это делалось в Беларуси и что может взять на вооружение Латвия, Денис Алейников рассказал Klik.

"Пообщаешься с латышами, и они часто говорят — "вот что мы, вот где мы… а вот Эстония, например…". А что Эстония? Эстония умеет правильно позиционировать небольшие достижения и делать отличный международный PR себя как страны-технологического тигра. А если посмотреть на факты, то последняя яркая реформа с введением e-Residency была проведена больше 7 лет назад, в 2014 году. А текущая ее реализация оставляет желать лучшего".