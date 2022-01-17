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Страна должна себя пиарить: как Беларусь стала "Кремниевой долиной" и есть ли шанс у Латвии
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В 2017 году имидж Беларуси внезапно изменился: аграрная постсоветская страна превратилась в международный ИТ-хаб, а "последнего диктатора Европы" стали называть "первым криптокоролем". Несмотря на политический кризис, ИТ-компании продолжают запускаться, развиваться и привлекать финансирование, а "белорусский стартап" все еще звучит как знак качества. Такой рывок стал возможен благодаря декрету президента № 8 "О цифровой экономике" и Парку высоких технологий (ПВТ).
Разработчик этого закона — советник ПВТ, юрист Денис Алейников — уверен: сделать реформу недостаточно — важно ее грамотно продвигать на международной арене. О том, как это делалось в Беларуси и что может взять на вооружение Латвия, Денис Алейников рассказал Klik.
Денис Алейников
- Адвокат, более 20 лет разрешающий споры и консультирующий по инвестиционным проектам с участием иностранного капитала в ИТ и других секторах.
- Один из разработчиков законодательства Республики Беларусь в сфере цифровой экономики, выступал советником ПВТ и пула ИТ-компаний по вопросам создания в Беларуси международного технологического кластера ПВТ 2.0.
- Legal lead реформы по развитию цифровой экономики Украины и созданию международного технологического хаба Diia City в Украине.
- Консультировал IT-Парк Узбекистана по вопросам развития сферы IT в Узбекистане.