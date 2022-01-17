В 2017 году имидж Беларуси внезапно изменился: аграрная постсоветская страна превратилась в международный ИТ-хаб, а "последнего диктатора Европы" стали называть "первым криптокоролем". Несмотря на политический кризис, ИТ-компании продолжают запускаться, развиваться и привлекать финансирование, а "белорусский стартап" все еще звучит как знак качества. Такой рывок стал возможен благодаря декрету президента № 8 "О цифровой экономике" и Парку высоких технологий (ПВТ).

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Разработчик этого закона — советник ПВТ, юрист Денис Алейников — уверен: сделать реформу недостаточно — важно ее грамотно продвигать на международной арене. О том, как это делалось в Беларуси и что может взять на вооружение Латвия, Денис Алейников рассказал Klik.

Денис Алейников

ФОТО: Из личного архива

Денис Алейников

  • Адвокат, более 20 лет разрешающий споры и консультирующий по инвестиционным проектам с участием иностранного капитала в ИТ и других секторах.
  • Один из разработчиков законодательства Республики Беларусь в сфере цифровой экономики, выступал советником ПВТ и пула ИТ-компаний по вопросам создания в Беларуси международного технологического кластера ПВТ 2.0.
  • Legal lead реформы по развитию цифровой экономики Украины и созданию международного технологического хаба Diia City в Украине.
  • Консультировал IT-Парк Узбекистана по вопросам развития сферы IT в Узбекистане.

"Пообщаешься с латышами, и они часто говорят — "вот что мы, вот где мы… а вот Эстония, например…". А что Эстония? Эстония умеет правильно позиционировать небольшие достижения и делать отличный международный PR себя как страны-технологического тигра. А если посмотреть на факты, то последняя яркая реформа с введением e-Residency была проведена больше 7 лет назад, в 2014 году. А текущая ее реализация оставляет желать лучшего".