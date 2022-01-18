28 января 1922 года - мрачный день в истории Вашингтона. Во время метели земля и крыши зданий оказались покрыты небывалым количеством снега. Крыша кинотеатра "Кникербокер" (The Knickerbocker) не выдержала веса мокрого снега и рухнула, унеся жизни 98 человек.

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Крыша кинотеатра "Кникербокер" была совершенно плоской, поэтому на ней вскоре образовались мокрые тяжелые сугробы. Вскоре после девяти вечера, во время перерыва, крыша кинотеатра рухнул, сорвав балкон и часть кирпичной стены. Десятки людей были погребены под развалинами. 98 посетителей кинотеатра погибли, 133 получили ранения.

"Боже милостивый! - воскликнул он. - Это была самая душераздирающая вещь, которую я когда-либо испытывал. Пожарные, полиция и крепкие гражданские лица работали в фойе кинотеатра, вытаскивая раненых и погибших из-под завалов. Это было задание, которое испытывало души людей. Сразу после того, как потолок рухнул, были слышны крики женщин и мужчин. Мучительные крики сотрясали воздух. Одна женщина очень громко кричала, но она звала на помощь, потому что, вероятно, уже не была в полном сознании. По словам врачей, причиной ее криков была агония.