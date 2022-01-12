"В вакцинации не было необходимости, на помощь пришел омикрон". Разве?

В то время как в нашей стране волна омикрона только набирает скорость, в других странах кривая болезни взлетает как ракета. Штамм вируса, впервые обнаруженный в конце ноября в Ботсване, может обойти защиту, созданную вакцинами. Так что есть версия, что мы все переболеем омикроном к апрелю. Мы снова сталкиваемся с неизвестностью.

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О том, почему следует вакцинировать детей, о традиционной вакцине, которую могут принять скептики вакцинации, и о том, когда мы получим комбинированную вакцину против всех типов SARS-CoV-2, говорим с врачом Марисом Белте.

- Дети болеют омикроном чаще, чем предыдущими штаммами вируса. В декабре 19% заболевших в ЮАР были дети. Кроме того, от этого штамма дети также умирают.

- Вирус "помолодел" в поиске способов обойти иммунную защиту, обеспечиваемую вакциной. В декабре количество госпитализаций детей в Нью-Йорке выросло в пять раз - на 66% за последнюю неделю декабря, это стремительно. Как говорят в интервью врачи, нельзя сказать, что у детей течение болезни более тяжелое, но нельзя утверждать и обратное - что оно легче. В Америке от Covid-19 умерло в общей сложности 1000 детей, но не следует смотреть только на смерти.