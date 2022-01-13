Семилетний ребенок стал жертвой Covid-19: врач рассказала, с какими симптомами госпитализируют детей

Средний возраст умерших от Covid-19 составляет 78 лет, что делает смерть ребенка от этого вируса очень необычной. Врачи говорят, что тяжелая форма коронавируса протекает у детей и взрослых похожим образом, но также многое зависит от сопутствующих заболеваний. Это касается и безвременно скончавшегося мальчика .

"Если посмотреть — я также говорила с коллегами из других уголков мира, — у детей, которые умерли от коронавируса, в основном раньше были очень серьезные пороки развития или отклонения, которые в большей степени являются проблемой детского возраста. В целом да, дети переносят болезнь легче", — сказала бывший педиатр и профессор вирусологии Ирья Лутсар.