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Семилетний ребенок стал жертвой Covid-19: врач рассказала, с какими симптомами госпитализируют детей

Машины скорой помощи перед Таллиннской детской больницой.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Хотя дети, как правило, переносят коронавирус легче, он все же уносил детские жизни. Сегодня в больницах Эстонии еще есть зараженные ковидом дети, в том числе — младенцы, пишет Rus.Postimees.

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Средний возраст умерших от Covid-19 составляет 78 лет, что делает смерть ребенка от этого вируса очень необычной. Врачи говорят, что тяжелая форма коронавируса протекает у детей и взрослых похожим образом, но также многое зависит от сопутствующих заболеваний. Это касается и безвременно скончавшегося мальчика.

"Если посмотреть — я также говорила с коллегами из других уголков мира, — у детей, которые умерли от коронавируса, в основном раньше были очень серьезные пороки развития или отклонения, которые в большей степени являются проблемой детского возраста. В целом да, дети переносят болезнь легче", — сказала бывший педиатр и профессор вирусологии Ирья Лутсар.