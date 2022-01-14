В Латвии за первые девять месяцев 2021 года было изъято примерно 1,3 тонны наркотических веществ. Во время пандемии рынок наркотиков по всему миру цветет и зеленеет, и, как указывает старший специалист Госполиции по общественным отношениям Гита Гжибовска, ожидается, что в Латвии в ближайшее время объем работы по борьбе с наркотиками может значительно вырасти.

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Если сравнить количество изъятых за первые девять месяцев 2020 и 2021 года наркотиков (об этом сейчас обобщена актуальная статистика), то можно увидеть, что наблюдается довольно большой прирост объема изъятых твердых наркотиков (за исключением таблеток).

В 2020 году было изъято всего 839,7 кг наркотиков, а только за первые девять месяцев прошлого года это число достигло 1,3 тонны.

"Мы видим, что из-за пандемии люди переживают усиленную эмоциональную нагрузку, и это приводит к желанию отключиться... тогда люди тянутся к алкоголю или наркотикам", - поясняет руководитель Службы наркологической помощи Рижского центра психиатрии и наркологии (RPNC) и главный специалист в сфере наркологии Министерства здравоохранения Астрида Стирна. Нарколог указывает, что в RPNC наблюдается прирост пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью. Кроме того, вырос спрос на профилактическую терапию, чтобы помочь справиться с наркотической зависимостью.

Стирна подтвердила, что чаще всего встречаемые в ее практике наркотики - это экстази, кокаин и марихуана. Она также выражает опасения по поводу царящего мнения, что марихуана не вредна.

"Марихуана часто может оказаться вреднее других более тяжелых наркотиков. В ней могут быть различные химические примеси, способные нанести куда больший вред здоровью", - отметила Стирна.