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Коуч по менеджменту предсказал 10 вещей, которые произойдут в 2022 году

2022 год

ФОТО: zero take / Unsplash

Тренер по менеджменту Раймо Юлавере рассказывает в своем блоге о том, что произойдет в этом году, пишет Rus.Postimees.

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В свое время Ванга предсказала распад Советского Союза, смерть Сталина, Чернобыльскую катастрофу, гибель подводной лодки "Курск" и теракты 11 сентября. Кстати, список событий, которые Ванга предсказала ошибочно - столь же длинный (а то и длиннее).

Раймо Юлавере предсказывает, в свою очередь, провал Олимпиады, падение крипторынка, политические кризисы и взрыв метавсесленной.