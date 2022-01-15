Коуч по менеджменту предсказал 10 вещей, которые произойдут в 2022 году

В свое время Ванга предсказала распад Советского Союза, смерть Сталина, Чернобыльскую катастрофу, гибель подводной лодки "Курск" и теракты 11 сентября. Кстати, список событий, которые Ванга предсказала ошибочно - столь же длинный (а то и длиннее).