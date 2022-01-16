Под Нарвой появится маленький международный аэропорт

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Руководитель промпарков Теэт Куусмик просит называть объект не аэропортом, а именно аэродромом. Хотя он будет принимать самолеты из других стран, здесь не будет вышки и сигнальных огней на полосе - оборудование будет минимально достаточным для приема небольших чартерных самолетов круглый год.
Аэродром - часть более гораздо более крупного проекта, на его необходимость указывал совладелец и руководитель международной компании Aquaphor.
"Джозеф Шмидт несколько раз упомянул, что он не видит смысла реализации проекта "мегазавода"в Нарве, пока не будет нормального аэродрома в Ида-Вирумаа, конкретно здесь - в Ольгина", - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
Интересно, что аэродром располагается рядом с территорией другого масштабного проекта - здесь планировали построить, фактически, целый город, но жителей для него пока не нашли.