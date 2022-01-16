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Под Нарвой появится маленький международный аэропорт

Маленький частный самолет зимует у летного поля около поселка Ольгина под Нарвой.

ФОТО: Николай Андреев

Летное поле около поселка Ольгина на административной территории Нарва-Йыэсуу должно через несколько лет превратиться в аэродром, способный принимать международные рейсы бизнес-джетов и малой авиации. Это является одним из условий гораздо более масштабного проекта - строительства в Нарвском промпарке так называемого "мегазавода" Aquaphor, пишет Rus.Postimees.

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Руководитель промпарков Теэт Куусмик просит называть объект не аэропортом, а именно аэродромом. Хотя он будет принимать самолеты из других стран, здесь не будет вышки и сигнальных огней на полосе - оборудование будет минимально достаточным для приема небольших чартерных самолетов круглый год.

Аэродром - часть более гораздо более крупного проекта, на его необходимость указывал совладелец и руководитель международной компании Aquaphor.

"Джозеф Шмидт несколько раз упомянул, что он не видит смысла реализации проекта "мегазавода"в Нарве, пока не будет нормального аэродрома в Ида-Вирумаа, конкретно здесь - в Ольгина", - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Интересно, что аэродром располагается рядом с территорией другого масштабного проекта - здесь планировали построить, фактически, целый город, но жителей для него пока не нашли.