Под Нарвой появится маленький международный аэропорт

Для абонентов

Руководитель промпарков Теэт Куусмик просит называть объект не аэропортом, а именно аэродромом. Хотя он будет принимать самолеты из других стран, здесь не будет вышки и сигнальных огней на полосе - оборудование будет минимально достаточным для приема небольших чартерных самолетов круглый год.

Аэродром - часть более гораздо более крупного проекта, на его необходимость указывал совладелец и руководитель международной компании Aquaphor.

"Джозеф Шмидт несколько раз упомянул, что он не видит смысла реализации проекта "мегазавода"в Нарве, пока не будет нормального аэродрома в Ида-Вирумаа, конкретно здесь - в Ольгина", - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.