Латвийский предприниматель, председатель компании Mikrofona Ieraksti и глава правления Латвийской ассоциации музыкальных продюсеров Элита Милграве в последнее время живет на Тенерифе. Поскольку мир внес свои коррективы, бизнесом и работой можно заниматься удаленно из любой точки мира, везде, где есть интернет.

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В разговоре с TVNET Элита рассказала о новом занятии, позволяющем зарабатывать на жизнь, пока в индустрии развлечений все замерло, а также о большом музыкальном событии, которое пройдет 26 февраля в Латвии - церемонии вручения премии "Золотой микрофон" (Zelta mikrofons).

Милграве отметила, что 2021 год был очень интересным, захватывающим и полным вызовов.