Да, эти занятия требуют физической активности. Ходит слух, что старым и больным "этим" увлекаться не стоит, потому что "сердце не выдержит". Оказалось, что этим вопросом уже долгое время занимается и наука, а британским исследователям удалось выяснить, существует ли риск умереть во время секса. Оказалось, что при определенных условиях такой шанс есть.

Энергичный "дикий секс" в луже пота или элегантные ванильные нежности при свечах? Что кому больше нравится. Однако ясно одно: сексуальные отношения - это нагрузка для сердца. Насколько люди подвергают себя риску, теперь ясно. Последнее исследование в этой области проводили ученые Лондонского университета Святого Георгия (St. George's University), которые проанализировали 6847 случаев смерти пациентов. Все умершие скончались из-за остановки сердца, что не самая частая причина смерти. Исследователи сочли важным выяснить причины летального исхода. Были проведены тщательные расследования обстоятельств смерти. В настоящее время результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Jama Cardiology. Оказалось, что 17 человек, или 0,2%, скончались или во время сексуального акта, или через час после него. 11 из них мужчины, 6 - женщины. Средний возраст составил 38 лет. 50% смертей были связаны с сердечной аритмией, четыре из них были сердечно-сосудистыми, а остальные - без предшествующих жалоб на сердечные заболевания.