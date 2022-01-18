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На цены на топливо больно смотреть! И, судя по прогнозам, будет еще больнее

Цены 14.01.2022

ФОТО: Mihkel Maripuu

На фоне массовых разочарований, вызванных огромными счетами за электроэнергию и газ, цены на топливо для автотранспорта также подскочили до небывалых высот. В среду утром, например, цена 95-го бензина в крупных сетях заправок была зафиксирована на уровне 1,599 евро, что больше, чем когда-либо было в Эстонии, пишет Rus.Postimees.

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Конечно, топливным компаниям приходится использовать привычные аргументы, чтобы объяснить болезненный рост цен. "Цены на сырье на мировом рынке выросли, и оттуда они медленно достигли заправочных станций", — сказал генеральный директор Terminal Oil Group Йорген Ыйгус.

Это же подтверждает и генеральный директор Эстонского топливного союза Март Раамат: "Основной причиной роста цен является рост цен на сырую нефть марки Brent — в полдень 14 января цена достигла отметки, которая была последний раз зафиксирована в 2014 году: $85,6 за баррель".

По словам Раамата, безусловно, нужно учитывать и то, что в 2014 году, например, налоговая нагрузка на моторный бензин в Эстонии была меньше на 17 центов за литр, поэтому решения государственной налоговой политики также играют важную роль в установлении ценовых рекордов.

"Розничная цена зависит в первую очередь от цен на мировом рынке, и на нее в основном влияет общий энергетический кризис и требования к биотопливу. Хотя обязательство по добавке биотоплива к жидкому топливу снизилось к 2022 году на 2,5 процента, мировая рыночная цена биотоплива выросла более чем на 80 процентов в прошлом году. Кроме того, запрещается использование биотоплива первого поколения, что, в свою очередь, усиливает ценовое давление", — объясняет Ыйгус.