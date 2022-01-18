На цены на топливо больно смотреть! И, судя по прогнозам, будет еще больнее

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Конечно, топливным компаниям приходится использовать привычные аргументы, чтобы объяснить болезненный рост цен. "Цены на сырье на мировом рынке выросли, и оттуда они медленно достигли заправочных станций", — сказал генеральный директор Terminal Oil Group Йорген Ыйгус.

Это же подтверждает и генеральный директор Эстонского топливного союза Март Раамат: "Основной причиной роста цен является рост цен на сырую нефть марки Brent — в полдень 14 января цена достигла отметки, которая была последний раз зафиксирована в 2014 году: $85,6 за баррель".

По словам Раамата, безусловно, нужно учитывать и то, что в 2014 году, например, налоговая нагрузка на моторный бензин в Эстонии была меньше на 17 центов за литр, поэтому решения государственной налоговой политики также играют важную роль в установлении ценовых рекордов.