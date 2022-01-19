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Электросчет спа-отеля за декабрь составил 70 000 евро: урезать расходы еще больше уже невозможно

Estonia spaahotellis kulub kõige rohkem voolu veeprotseduuridega seoses: termides ja vee- ja saunakeskuses, kus saunad peavad kuumad olema hommikust õhtuni.

ФОТО: Urmas Luik

Счет за электричество двух комплексов спа-отелей Estonia составил более 70 000 евро, что в три раза больше, чем годом ранее, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Pärnu Postimees.

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Причиной является значительное повышение биржевой цены на электроэнергию, которая, по словам главы предприятия Андруса Альяса, ранее казалась более выгодной, чем фиксированная цена. "Конечно, мы были готовы к тому, что цена на электроэнергию поднимется зимой, но никто не мог предположить, что она вырастет настолько", - сказал он.

По словам управляющего, наибольший поток электроэнергии затрачивается на водные процедуры — в термах и водном центре, где бани должны быть горячими с утра до ночи. "Если мы начнем уступать в ущерб качеству, к нам никто не пойдет", — объяснил он.