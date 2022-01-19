Электросчет спа-отеля за декабрь составил 70 000 евро: урезать расходы еще больше уже невозможно

Причиной является значительное повышение биржевой цены на электроэнергию, которая, по словам главы предприятия Андруса Альяса, ранее казалась более выгодной, чем фиксированная цена. "Конечно, мы были готовы к тому, что цена на электроэнергию поднимется зимой, но никто не мог предположить, что она вырастет настолько", - сказал он.
По словам управляющего, наибольший поток электроэнергии затрачивается на водные процедуры — в термах и водном центре, где бани должны быть горячими с утра до ночи. "Если мы начнем уступать в ущерб качеству, к нам никто не пойдет", — объяснил он.