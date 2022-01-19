Рижское "Динамо" проводит свой 14-й сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), и нередко можно услышать, что команду называют базовым клубом сборной Латвии. Уже много лет клуб болтается на дне турнирной таблицы, в связи с чем возникает логичный вопрос - существование команды несёт какую-то ощутимую пользу для латвийского хоккея?

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Рижское "Динамо" в предыдущие семь сезонов не смогло попасть в плей-офф Кубка Гагарина. В этом сезоне латвийскую команду мы также там не увидим, если только не случится какая-нибудь форс-мажорная ситуация. Мой давний приятель, журналист TV3 Sport Каспар Двинскис, однажды привел яркое сравнение: когда рижское "Динамо" в последний раз играло в плей-офф, он еще ни разу не целовал свою жену, а сейчас у них две дочери. Я могу сказать то же самое - тогда я еще не знал свою жену, а теперь у нас в семье есть сын.

На протяжении многих сезонов рижское "Динамо" с редкими исключениями находится на дне турнирной таблицы. Латвийская команда является одной из самых бедных в КХЛ. Руководство лиги даже оштрафовало клуб за нарушение пункта регламента о минимальной заработной плате игроков. В прошлом сезоне латвийский клуб умудрился заплатить хоккеистам меньше самой низкой планки, установленной в лиге. Радует хотя бы то, что средства идут по газопроводу из России, а не тратятся деньги латвийских налогоплательщиков.

Хоккей в Латвии - это своего рода феномен. Несмотря на то, что у сборной Латвии или рижского "Динамо" нет выдающихся результатов, за обеими этими командами следит большое количество болельщиков. Это подтверждает и активность в соцсетях, и интерес на новостных порталах, и количество болельщиков на трибунах (когда ограничения из-за Covid-19 позволяют), и телевизионные рейтинги. Тем не менее рижскому "Динамо" ни разу не удалось пройти дальше второго раунда плей-офф, а лучшим результатом сборной является 7-е место на чемпионате мира и 8-е - на Олимпийских играх.

Сборная Латвии трижды занимала 7-е место на чемпионатах мира (1997, 2004 и 2009). С момента новообразованного "Динамо" и первого участия в КХЛ у сборной лишь раз получилось занять вышеупомянутое седьмое место на мировом первенстве. Таким образом, оценивая под этим углом и поверхностно, чётко видно, что существование рижского "Динамо" не особо помогло сборной достичь новых высот.

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