Свет выключать, часть лампочек выкручена… Семьи делают все возможное, чтобы взять под контроль потребление, но счета за электричество все равно получаются запредельно высокими, пишет Rus.Postimees.

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Анли и Алар пытаются держать свое потребление настолько, насколько это возможно: цены на электричество отслеживают через приложение, стирают по ночам, свет без дела не горит, а иногда из трех лампочек две выкручиваются. "Смеялись, что были единственными, у кого не горела рождественская иллюминация. И на елке гирлянду зажигали всего два раза за время праздников". Семья уже не знает, что делать, поскольку все меры экономии уже кажется взяты на вооружение.

"Один ребенок у нас особенно аллергичный. У него аллергия практически на все: на шерсть, на пыль. Для него у нас имеется специальный аппарат, который очищает воздух: и его мы выдернули из розетки. Очиститель должен быть и на верхнем этаже, но его мы явно сейчас использовать не будем", - говорят они, отмечая, что все изменится только с приходом тепла.