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Работаешь месяц, отдыхаешь пять лет: почему молодежь идет в кладмены и чем это грозит?

Наркотики.

ФОТО: Tinnakorn jorruang/ Shutterstock

Что означают на молодежном сленге слова "кладмен" и "закладка", которые могут появиться в лексиконе вашего ребенка? И как он стал обладателем дорогостоящих вещей, на которые вы точно не давали денег?

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В представлении многих законопослушных граждан общество, связанное с наркобизнесом – это, скорее всего, маргиналы или люди, которым нечего терять. А вербовка в наркомафию – что-то такое, что происходит под покровом ночи, как в фильмах. К сожалению, практика показывает иное. Наркокурьеры, или, как их называют на сленге, "кладмены", – самая распространенная профессия в наркобизнесе. Зачастую дилерам не больше 30 лет, но часто встречаются и несовершеннолетние. А вербовка новичков происходит буквально за пару кликов. Как и почему это происходит, разбирался Rus.Postimees.

Найти соответствующее объявление нетрудно. Вот один из примеров: "Приветствую. Ищу здравых пацанов из Эстонии. Есть работа – ничего сложного, оплата удивит. Пишите в личные сообщения". Или более конкретное предложение: "Нужны кладмены с опытом работы! Писать в личные сообщения! Залог от 200 евро!".