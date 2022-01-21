Работаешь месяц, отдыхаешь пять лет: почему молодежь идет в кладмены и чем это грозит?

В представлении многих законопослушных граждан общество, связанное с наркобизнесом – это, скорее всего, маргиналы или люди, которым нечего терять. А вербовка в наркомафию – что-то такое, что происходит под покровом ночи, как в фильмах. К сожалению, практика показывает иное. Наркокурьеры, или, как их называют на сленге, "кладмены", – самая распространенная профессия в наркобизнесе. Зачастую дилерам не больше 30 лет, но часто встречаются и несовершеннолетние. А вербовка новичков происходит буквально за пару кликов. Как и почему это происходит, разбирался Rus.Postimees.