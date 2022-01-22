Борющийся с оскорблениями в интернете эстонский присяжный адвокат Роберт Сарв на этот раз предстал не в роли представителя, а в качестве истца: Сарв подал в суд на женщину за оскорбление его чести и репутации, так как она критично высказывалась в его адрес в публичном пространстве. Женщина без юридического образования, представлявшая свои интересы в суде самостоятельно, выиграла дело у известного адвоката, пишет Limon.ee.

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Вся история началась с того, что Роберт Сарв от имени клиента подал иск против Мерике Рейльян, требуя возмещения нематериального ущерба в размере 1500 евро и судебных издержек в размере 726 евро за ложную информацию. Однако Рейльян с этим не согласилась, кроме того, она посчитала, что посланное Сарвом требование имело грубый, жесткий, высокомерный и оскорбительный тон, а также оно было полно оскорблений и лжи.