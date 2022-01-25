Ее труп нашел сын Анны Юрис Шлесерс, который "явился к матери в квартиру, зря стучал и наконец взломал двери. Войдя в квартиру, обнаружилось, что на кухне задушенная лежит на полу его мать. Юрис Шлесерс незамедлительно вызвал полицию. Судмедэксперт доктор Г. Куртиш констатировал, что убийство было совершено около трех часов назад. Мать задушили поясом от ночнушки. Квартира Анны Шлесере находилась на третьем этаже кирпичного дома, недалеко от холла Симфонии, напротив католической церкви Св. Анны. Дом в тот момент ремонтировали, и к третьему этажу были приставлены стеллажи маляров. По ним можно было добраться и до окна Ш. Оно было прикрыто, но не закрыто. А. Шлесере не была ограблена, кроме того, не было признаков борьбы с нападавшим. На полу была найдена кровь, но она, по заключению врача, вытекла из ушей. Полиция опросила Юриса, были ли у матери, которая развелась 20 лет назад, друзья или враги, однако таковых у нее не было. Из Мэриленда в Бостон приехала и дочь погибшей, чтобы дать пояснения начальнику полиции Доновану. Событие широко освещали бостонские радио и пресса, печатая описание убийства на первых полосах. Это был первый случай убийства латыша в Бостоне, и поэтому события сильно взволновали местную колонию, несмотря на то, что Анна Шлесере жила в Бостоне всего неполный год", - написано в газете Laiks от 20 июня 1962 года.