Трансатлантический секс-скандал, одним из фигурантов которого стал любимый сын Елизаветы II принц Эндрю, уже стоил ему титула герцога Йоркского, воинских званий и королевского патронажа. Масштабный и совсем недавний, этот скандал - уже не последний в цепочке неприятностей, преследующих Виндзоров с заметно возросшей частотой. Чем дальше, тем все большей эрозии подвергается старательно выпестованный медийно образ британского монаршего семейства. Станет ли год первого в истории королевства Платинового юбилея, отмечать который начнут 6 февраля, в день 70-летия коронации Елизаветы II, одним из последних лет той монархии, которую все мы привыкли наблюдать?

О "королевском" бизнесе с каждым годом говорят все чаще и громче. Еще бы: ведь в традиционной наррации о британских монархах на эту тему ни полслова. Всем известно, что экзистенцию королевской семьи поддерживают специальные не облагаемые налогами отчисления (Sovereign Grant) от доходов с тех объектов недвижимости, что официально принадлежат не династии, но госказне. В их числе Бэкингемский и Кенсингтонский дворцы в столице и несколько резиденций по всей стране, управляемые госструктурой под названием Crown Estate. Кроме того, будучи крупнейшими британскими лендлордами, Виндзоры получают ренту от многочисленных приватных угодий. Также свободную от налогооблажения.