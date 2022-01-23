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Секс-скандал. Деньги. Фирма. Что ждет монархию?
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Трансатлантический секс-скандал, одним из фигурантов которого стал любимый сын Елизаветы II принц Эндрю, уже стоил ему титула герцога Йоркского, воинских званий и королевского патронажа. Масштабный и совсем недавний, этот скандал - уже не последний в цепочке неприятностей, преследующих Виндзоров с заметно возросшей частотой. Чем дальше, тем все большей эрозии подвергается старательно выпестованный медийно образ британского монаршего семейства. Станет ли год первого в истории королевства Платинового юбилея, отмечать который начнут 6 февраля, в день 70-летия коронации Елизаветы II, одним из последних лет той монархии, которую все мы привыкли наблюдать?