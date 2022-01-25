Когда за праздники было потрачено больше, чем планировалось, когда в кошельке гуляет ветер и нужно рано вставать, чтобы отправиться на общественном транспорте на нелюбимую работу, не к одной молодой женщине в голову приходили мрачные экзистенциальные мысли - есть ли смысл всю жизнь платить по счетам и никогда себя не баловать? И вдруг взгляд привлекает новость из желтой прессы об отдыхе богача и молодой красавицы в теплых странах. И тут понимаешь, что не нужно самой становиться этим миллионером, достаточно найти богатого партнера, и тогда можно будет зажить. Но действительно ли эта жизнь похожа на сказку? 

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Сначала была лишь Вики Линн Хоган, обычная девочка из Техаса, которая по ряду различных причин создала себе альтер эго - Анну Николь Смит. Детство Вики прошло в строгости из-за характера и личности ее матери-полицейского. Когда девочке исполнилось 15 лет, ее отправили жить к тете в небольшой и тихий городок с населением лишь 7000 жителей. Вики начала работать в единственной местной забегаловке Jim’s Krispy Fried Chicken, так как ничего лучше в городке не было. Как вспоминает ее коллега и подруга детства Джо Макклемор в статье для abc NEWS от 2021 года, она и Вики просто сидели у окна или на обочине дороги и наблюдали за движением транспорта. Но Вики хотела быть не просто наблюдателем, она хотела быть в вихре событий.

В 17 лет Вики начала встречаться с коллегой - 16-летним Билли Смитом, который также сошел с дистанции на пути получения среднего образования. Пара поженилась, и Вики Линн получила свою знаменитую фамилию Смит. В 18 лет у нее родился сын Дэниел, а когда Вики исполнилось 19, Билли исчез из их жизни. Вики вместе с Дэниелом перебралась в Хьюстон, и молодой девушке нужно было найти способ, как зарабатывать на жизнь. Тот факт, что у нее не было ни образования, ни опыта, очень ограничивал выбор мест потенциальной работы. Поработав какое-то время в супермаркете и ресторане, Смит решила сменить род деятельности и стала стриптизершей. Сын переехал к матери Смит, в свою очередь, Вики Линн увеличила грудь и усердно работала, чтобы обеспечить ребенка всем необходимым.