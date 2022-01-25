Когда за праздники было потрачено больше, чем планировалось, когда в кошельке гуляет ветер и нужно рано вставать, чтобы отправиться на общественном транспорте на нелюбимую работу, не к одной молодой женщине в голову приходили мрачные экзистенциальные мысли - есть ли смысл всю жизнь платить по счетам и никогда себя не баловать? И вдруг взгляд привлекает новость из желтой прессы об отдыхе богача и молодой красавицы в теплых странах. И тут понимаешь, что не нужно самой становиться этим миллионером, достаточно найти богатого партнера, и тогда можно будет зажить. Но действительно ли эта жизнь похожа на сказку?

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Сначала была лишь Вики Линн Хоган, обычная девочка из Техаса, которая по ряду различных причин создала себе альтер эго - Анну Николь Смит. Детство Вики прошло в строгости из-за характера и личности ее матери-полицейского. Когда девочке исполнилось 15 лет, ее отправили жить к тете в небольшой и тихий городок с населением лишь 7000 жителей. Вики начала работать в единственной местной забегаловке Jim’s Krispy Fried Chicken, так как ничего лучше в городке не было. Как вспоминает ее коллега и подруга детства Джо Макклемор в статье для abc NEWS от 2021 года, она и Вики просто сидели у окна или на обочине дороги и наблюдали за движением транспорта. Но Вики хотела быть не просто наблюдателем, она хотела быть в вихре событий.