Некоторое время назад я упомянул, что мое домохозяйство потребляет слишком много электроэнергии, поскольку в многоквартирном доме, где я живу, возможно только отопление электричеством. Некоторые предлагали переехать куда-нибудь с нормальным отоплением, что, конечно, было бы отличной реакцией на выросшие тарифы.

Да, оглядываясь назад, наверное, с самого начала нужно было купить недвижимость в другом месте. В то время я метался между квартирой с электрическим отоплением в Чиекуркалнсе и двухэтажной виллой в юрмальском районе дюн. В пользу квартиры в Риге сыграло только то, что к дому в Юрмале был очень крутой подъездной путь, а покупать себе и жене по новому полноприводному внедорожнику не хотелось. Кроме того, через несколько лет пришлось бы покупать такой же и дочке.