Отношения актрисы Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли были особенными. Настолько страстными и энергетически заряженными, что эту магию хотелось остановить и сохранить во времени и пространстве, чтобы в старости было что вспомнить. Поэтому они сделали что-то, что не является редкостью среди пар - запечатлели свои интимные моменты в приватном секс-видео, которое, естественно, не предназначалось для чужих глаз. И все-таки "фильму для взрослых" не суждено было остаться в пределах спрятанного в гараже виллы Пэм и Томми сейфа. Кассета попала в руки электрика, который из соображений мести решил показать ее всему миру.

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Взрывной союз секс-символа и бунтаря

Модель Playboy и звезда сериала "Спасатели Малибу", секс-символ 90-х Памела Андерсон познакомилась с барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли во время проводов 1994 года на вечеринке в ночном клубе Sactuary в Лос-Анджелесе.

Андерсон принадлежала небольшая доля клуба, а Ли, как того требовал статус, жил согласно девизу "секс, наркотики и рок-н-ролл". Даже их знакомство произошло не на трезвую голову. В биографии группы Mötley Crüe под названием Dirt, вышедшей в 2001 году, Томми Ли пишет, что в тот вечер принял экстази, проглотив его вместе с шотом ликера Goldschläger с корицей, который подала ему Памела. Та, в свою очередь, помнит, что после этого музыкант подошел к ней, схватил и облизал ее лицо.

"Мне он казался веселым, дружелюбным, милым парнем, и я дала ему свой номер", - вспоминала Андерсон в интервью журналу Movieline.

Томми Ли сразу же позвонил. Он продолжал делать это неделями. Барабанщик заказал секс-игрушки и костюмы стоимостью 400 долларов, потому что лелеял большие надежды на первую совместную ночь. Они созвонились в день, когда Андерсон отправилась из Лос-Анджелеса на курорт Канкун в Мексике, чтобы участвовать в фотосессии. "Ты поедешь без меня?" - спросил Томми. И хотя Памела просила, чтобы он за ней не следовал, Ли закончил разговор словами: "Ладно, встретимся позже".