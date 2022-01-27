Приговор Элизабет Холмc за ее мошеннические действия, совершенные в роли основателя и гендиректора компании Theranos, спровоцировал активные дискуссии о том, что именно этот эпизод означает для инновационной экономики.

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Действительно ли Холмс, агрессивно следуя принципу Силиконовой долины "ври, пока это не станет правдой", просто перегнула палку? Прав ли венчурный капиталист, вложившийся в Theranos, Тим Дрейпер, когда опасается, что вынесенный приговор уменьшит "желание делать ставку" на тот самый тип предпринимателей, которые "превратили Силиконовую долину в мировой мотор инноваций"?

Или же ситуация сложнее? На самом деле суд над Холмс и вынесенный ей приговор проливают свет на две тенденции в сердце американской экономики, политической и финансовой. Первая тенденция – широкий отказ от уголовного преследования финансовых манипуляторов. Эта тенденция стала заметной со времен ареста топ-менеджеров компаний Enron и WorldCom, когда лопнул пузырь "доткомов" 1998-2000 годов.