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Элизабет Холмc Theranos - мошенница из Силиконовой долины на скамье подсудимых
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Приговор Элизабет Холмc за ее мошеннические действия, совершенные в роли основателя и гендиректора компании Theranos, спровоцировал активные дискуссии о том, что именно этот эпизод означает для инновационной экономики.
Действительно ли Холмс, агрессивно следуя принципу Силиконовой долины "ври, пока это не станет правдой", просто перегнула палку? Прав ли венчурный капиталист, вложившийся в Theranos, Тим Дрейпер, когда опасается, что вынесенный приговор уменьшит "желание делать ставку" на тот самый тип предпринимателей, которые "превратили Силиконовую долину в мировой мотор инноваций"?