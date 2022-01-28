В войне с дезинформацией иногда трудно определить, кто именно враг. В содействии распространению фальшивок онлайн обвиняют журналистов, политиков, правительства и даже бабушек с дедушками.

Но хотя ни одна из этих групп не является совершенно невинной, реальный противник более прозаичен. Как следует из свидетельских показаний о Facebook, с которыми выступила в конце прошлого года бывший сотрудник компании Фрэнсис Хауген, дезинформация становится доступной благодаря алгоритмам социальных сетей.