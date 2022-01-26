В 2008 году, когда в экономике свирепствовал мировой финансовый кризис, королева Елизавета II посетила Лондонскую школу экономики и задала знаменитый вопрос: "Почему никто этого не предвидел?". Таким же вопросом заставляет задаться высокий уровень инфляции в 2021 году, особенно в США, где в декабре (год к году) темпы роста потребительских цен достигли наивысшей отметки за сорок лет – 7%.

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Инфляция совсем не так уж и плоха в сравнении с финансовым кризисом, особенно когда рост цен совпадает с быстрым улучшением состояния экономики. Но если финансовые кризисы уже по своей природе могут считаться непредсказуемыми, то прогнозирование инфляции – это основа макроэкономического моделирования.