Начинается третий год пандемии, и вопросы о происхождении Covid-19 выглядят оставшимися где-то позади. Но если мы хотим предотвратить новую пандемию коронавируса в XXI веке, абсолютно необходимо знать причины нынешней.

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Covid-19 уже стал причиной смерти более 5,4 млн человек. Но это лишь начало: среди нанесенного пандемией ущерба – рост уровня ожирения, безработицы, нищеты, депрессии, алкоголизма, убийств, домашнего насилия, разводов и суицидов. Сегодня, когда штамм "Омикрон" приводит к рекордным показателям заражения коронавирусом и сбоям в работе экономики многих стран мира, усталость от пандемии превращается в пандемическое выгорание.