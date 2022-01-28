Опьянение почти три промилле, нет прав для управления автомобилем и в результате - трагедия, в которой погибает ребенок, а жизни двух женщин необратимо уродуются физически и психически. Действительно ли так легко жизнь одной семьи может разрушить безответственность и уверенность одного человека в том, что законы задуманы для того, чтобы их нарушать. Однако что по данному поводу говорит закон? Оказывается, за такое преступление грозит тюремный срок только от трех до десяти лет. Почему в Латвии существует такое наказание за пьяную езду, которая привела к смерти человека; что предусмотрено за подобные нарушения в других странах и как избежать таких происшествий в будущем?