Всего до 10 лет тюрьмы для пьяного водителя за сбитого ребенка. Адекватно ли?
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Опьянение почти три промилле, нет прав для управления автомобилем и в результате - трагедия, в которой погибает ребенок, а жизни двух женщин необратимо уродуются физически и психически. Действительно ли так легко жизнь одной семьи может разрушить безответственность и уверенность одного человека в том, что законы задуманы для того, чтобы их нарушать. Однако что по данному поводу говорит закон? Оказывается, за такое преступление грозит тюремный срок только от трех до десяти лет. Почему в Латвии существует такое наказание за пьяную езду, которая привела к смерти человека; что предусмотрено за подобные нарушения в других странах и как избежать таких происшествий в будущем?
Уже звучат призывы усилить закон
Вопросы о соразмерности наказания после произошедшего возникли у многих. Например, на портал Manabalss.lv подана инициатива по поводу того, чтобы у пьяных водителей были более суровые наказания, а также чтобы была установлена уголовная ответственность.