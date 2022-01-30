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Безумие рода Бакеландов: сатанинские оргии, инцест с сыном и нож в груди матери
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За ослепительной роскошью имущества и миллионами нередко скрывается совсем другая изнанка жизни. Ложь, унижение, душевные расстройства, кровавое насилие и даже сексуальные отношения между близкими родственниками. Но когда выползают самые большие демоны, обычно происходит трагедия, о которой говорит весь мир. Яркий пример этого - династия Бакеландов и ее ужасающая история, читая которую, мурашки гарантированы!