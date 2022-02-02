Нам очень нравится рекламировать Ригу как Art Nouveau или столицу деревянной архитектуры. Правда. Но реальность такова, что большую часть Риги, если не смотреть на самый центр города, занимает наследие советских времен. Может быть созданные в те времена дома культуры, госучреждения столь выраженно не цепляются взглядом, но пятиэтажки и девятиэтажки - это визитная карточка окраин Риги. Нужно добавить, что подобная картина открывается на всем постсоветском пространстве и за его пределами, многоквартирные жилые здания с ростом промышленности и числа жителей заняли незаселенные территории пригородов, разрушенные войной районы и даже создали новые города. Если на западе застройку такого типа реновируют, восстанавливают и модернизируют, то наша (и части постсоветского пространства) проблема - запущенное состояние этих зданий, только сейчас начинают думать - что с этими зданиями делать?