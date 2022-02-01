В 43 км от Риги, в Елгавском крае, находится поселок Анес, в котором сейчас самый высокий тариф на теплоэнергию – 101,93 евро за мегаватт/час (MWh). В поселке бывшего керамического завода в основном живут одинокие пенсионеры, которых приводят в отчаяние счета, возросшие вдвое. Государственная помощь, направленная на смягчение последствий роста цен, смягчит их лишь незначительно.

Поселки Анес и Бранку образовались в советское время вокруг построенного в 1963 году завода строительной керамики "Спартак" и его цехов. Поселок Анес состоит из небольших многоквартирных домов. Также здесь находятся три небольших магазина, библиотека, дом культуры и социальный центр. Большая часть населения – пожилые люди, у которых, как позже расскажут нам в магазине, "каждый цент на счету". Прошлой зимой тариф на теплоэнергию составил 52,24 евро MWh, на данный момент он увеличился вдвое, и теперь составляет 101,93 евро за MWh.