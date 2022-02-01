Крупное эстонское исследование показало, кому ковид угрожает больше всего

"Неожиданным открытием можно назвать то, что хотя мы привыкли слышать, что риск тяжелого течения ковида выше у пожилых людей и хронических больных, глядя на цифры, нужно отметить, что 70 процентов тех, кто нуждался в госпитализации из-за ковида, в действительности не являлись очень больными людьми", - сказала Мейстер. Она добавила: "Их индекс коморбидности Чарлсона был нулевым, то есть у них вообще не было диагностировано хроническое заболевание, повышающее риск смерти, или в течение последнего года они не обращались с ним к врачу. Таким образом, совершенно неверно мнение о том, что тяжелое течение болезни угрожает только пожилым и больным людям".