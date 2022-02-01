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Крупное эстонское исследование показало, кому ковид угрожает больше всего

Заболевания сердца и ожирение могут увеличивать риск тяжелого течения ковида, но в больницы попадают и совершенно здоровые люди. На фото ковидное отделение Клиники Тартуского университета.

ФОТО: Kristjan Teedema / Postimees

Крупное исследование по Covid-19 Тартуского университета среди жителей Эстонии показало, что болезни сердца — это самый главный фактор риска при тяжелом течении болезни, как у молодых, так и у пожилых людей. Однако внезапно большая часть нуждавшихся в больничном лечении — это совершенно здоровые люди, признает один из авторов исследования, докторант семейной медицины и народного здоровья ТУ Татьяна Местер, пишет Rus.Postimees.

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"Неожиданным открытием можно назвать то, что хотя мы привыкли слышать, что риск тяжелого течения ковида выше у пожилых людей и хронических больных, глядя на цифры, нужно отметить, что 70 процентов тех, кто нуждался в госпитализации из-за ковида, в действительности не являлись очень больными людьми", - сказала Мейстер. Она добавила: "Их индекс коморбидности Чарлсона был нулевым, то есть у них вообще не было диагностировано хроническое заболевание, повышающее риск смерти, или в течение последнего года они не обращались с ним к врачу. Таким образом, совершенно неверно мнение о том, что тяжелое течение болезни угрожает только пожилым и больным людям".

Но в ходе исследования выяснилось, что, например, у 60-69-летних риск умереть от ковида в 35 раз выше, чем у тех, кто моложе 50 лет: "Речь идет о совсем нестарых людях, это люди работоспособного возраста. Но среди умерших было много и молодых — начиная с 30 лет".