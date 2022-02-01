Крупное эстонское исследование показало, кому ковид угрожает больше всего
Крупное исследование по Covid-19 Тартуского университета среди жителей Эстонии показало, что болезни сердца — это самый главный фактор риска при тяжелом течении болезни, как у молодых, так и у пожилых людей. Однако внезапно большая часть нуждавшихся в больничном лечении — это совершенно здоровые люди, признает один из авторов исследования, докторант семейной медицины и народного здоровья ТУ Татьяна Местер, пишет Rus.Postimees.