Ср, 2.02.2022
Подпишись
LAT
Более точный поиск
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт TVNET
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на TVNET

История неожиданного успеха: от туриста-должника - до хозяина фирмы с многомиллионным оборотом

Николя Ле Паж

ФОТО: Sander Ilvest

Промозглый январский день, на Пальяссааре дует ветер, и портовой сторож объявляет журналистам Postimees, что доступ возможен только при наличии специального разрешения. Несколько телефонных звонков спустя разрешение получено, и мы с фотографом стоим перед разваливающимися зданиями порта. Несмотря на порывистый ветер, запах жареных рыбных палочек витает по всей округе. Перед довольно ветхим зданием на снегу стоят фургоны с логотипом French Gourmand. Рассказывает Rus.Postimees.

Для абонентов Для абонентов

Николя Ле Паж занимается продажей продуктов питания с 2008 года, но только в 2016 году бизнес набрал обороты.

Он рассказывает о том, как попал в Эстонию: увидел в магазине журнал, где было написано об Эстонии, и недолго думая поехал сюда в отпуск. "Мы веселились по всему Старому городу", — вспоминает Ле Паж.

Но случилось так, что в последнюю ночь перед вылетом градус веселья зашкалил и на следующий день французский турист опоздал на самолет. "В то время у меня не было денег на другой билет, даже нечем было заплатить за хостел", — говорит он.