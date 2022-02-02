История неожиданного успеха: от туриста-должника - до хозяина фирмы с многомиллионным оборотом

Он рассказывает о том, как попал в Эстонию: увидел в магазине журнал, где было написано об Эстонии, и недолго думая поехал сюда в отпуск. "Мы веселились по всему Старому городу", — вспоминает Ле Паж.

Но случилось так, что в последнюю ночь перед вылетом градус веселья зашкалил и на следующий день французский турист опоздал на самолет. "В то время у меня не было денег на другой билет, даже нечем было заплатить за хостел", — говорит он.