Холодная война завершилась 30 лет назад. Но после финансового кризиса 2007-2008 годов она не просто вернулась, но еще и мутировала, став гибридной, теплящейся войной. А сегодня, когда США и их европейские союзники пытаются справиться с угрозой российского нападения на Украину, замаячил призрак горячей войны. Заманчивой исторической аналогией выглядит политика умиротворения нацистской Германии в 1938 году, поскольку это был тот самый момент, когда холодная война, начавшаяся после Первой мировой, решительно мутировала, возможно, сделав неизбежным горячий конфликт.

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Мюнхен навсегда будет ассоциироваться с этим моментом, потому что именно там Великобритания, Франция и Италия уступили Германии значительную территорию Чехословакии, не проконсультировавшись ни с чехами, ни с Советским Союзом. Этот эпизод часто вспоминают, например, совсем недавно в великолепном новом фильме Кристиана Швохова "Мюнхен: На пороге войны", основанном на одноименном романе Роберта Харриса, который предпринял интересную попытку реабилитировать репутацию британского премьера Невилла Чемберлена.

Сейчас, когда после нескольких недель бесплодных переговоров администрация Байдена предложила провести еще один саммит с российским президентом Владимиром Путиным, не видим ли мы повтор стараний Чемберлена в Мюнхене?