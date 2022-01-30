Холодная война завершилась 30 лет назад. Но после финансового кризиса 2007-2008 годов она не просто вернулась, но еще и мутировала, став гибридной, теплящейся войной. А сегодня, когда США и их европейские союзники пытаются справиться с угрозой российского нападения на Украину, замаячил призрак горячей войны. Заманчивой исторической аналогией выглядит политика умиротворения нацистской Германии в 1938 году, поскольку это был тот самый момент, когда холодная война, начавшаяся после Первой мировой, решительно мутировала, возможно, сделав неизбежным горячий конфликт.

Для абонентов

Мюнхен навсегда будет ассоциироваться с этим моментом, потому что именно там Великобритания, Франция и Италия уступили Германии значительную территорию Чехословакии, не проконсультировавшись ни с чехами, ни с Советским Союзом. Этот эпизод часто вспоминают, например, совсем недавно в великолепном новом фильме Кристиана Швохова "Мюнхен: На пороге войны", основанном на одноименном романе Роберта Харриса, который предпринял интересную попытку реабилитировать репутацию британского премьера Невилла Чемберлена.