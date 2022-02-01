Уже со 2 февраля 2022 года вступают в силу новые требования второй части Пакета мобильности – правила для водителей-дальнобойщиков в Европе. Это кардинально отразится на рынке автомобильных грузоперевозок, бизнесе латвийских компаний, а главное – на стоимости доставки грузов. В итоге могут вырасти цены и на все товары, которые везут в Латвию фурами. О рыночных метаморфозах KLIK побеседовал с участниками рынка.

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Пакет мобильности, призванный регулировать автомобильные грузоперевозки в Европе, разрабатывался в Брюсселе с самыми благими намерениями – дабы навести порядок на рынке, обеспечить здоровую конкуренцию, полноценные условия труда для водителей, достойную белую зарплату, безопасность на дорогах и улучшить экологию. Ведь не секрет, что еще совсем недавно в Восточной Европе считалось нормой жизни, что водитель работает на износ, спит в кабине и не видит свою семью месяцами.

Новые правила игры прошли тернистый путь – многие страны, в основном Восточной Европы, были против отдельных статей закона, считая, что права их грузоперевозчиков будут ущемлены. Документ был оспорен и в судебном порядке: в Европейский суд иски подали с десяток стран, среди которых Эстония, Литва, Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния… Как рассказали KLIK в Министерстве сообщения, весной прошлого года к участию в судебном процессе подключилась и Латвия. Но воз и ныне там, хотя вопрос постоянно поднимается в самых различных европейских структурах.

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И так, какие же требования выдвигаются к перевозчикам в этом регулирующем документе?