Он единственный латвийский футболист, который забивал легендарному вратарю Льву Яшину. Причём сделал он это дважды за один матч. Он единственный латвийский футболист, который был включён в список 33 лучших игроков сезона в чемпионате СССР. Центральный нападающий, 9-й номер рижской "Даугавы" Георгий Смирнов наверняка мог бы играть в какой-нибудь лучшей команде СССР того времени, но он остался верен рижской "Даугаве", хоть и не был рижанином. Гоша, как его называли и до сих пор называют в футбольных кругах, родился в Ленинграде и пережил блокаду во время Второй мировой войны.

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Выдающийся латвийский футболист, который получил особое признание от УЕФА за свой пожизненный вклад в футбол по случаю 50-летия организации, никогда не признавался лучшим нашим футбольным руководством. Играл "не в то время"? Другого времени у него и у многих других не было и не могло быть. Только недавно Георгий Смирнов получил приз от Латвийской федерации футбола (ЛФФ) за пожизненный вклад в футбол. Лучше поздно, чем никогда...