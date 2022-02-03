В полночь 4 января в Вильянди примерно один градус тепла. Снег лежит на земле, но начинает таять. Погода вовсе не располагает к прогулке в кроксах на посадочной платформе автовокзала. Но 64-летний Рейн разгуливает там. Хотя ноги забинтованы. Туда и обратно. Он потирает руки, чтобы согреться, и режет ножом свое яблоко на мелкие кусочки - иначе зубы не справятся. Он не опоздал на последний автобус домой. У него даже нет дома, пишет Rus.Postimees.

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Рейн трезв. На вопрос, что он так поздно один делает на автобусном вокзале, он отвечает, что не попал в ночлежку, поскольку у него нет бумаг из соцотдела. Поэтому он планирует переночевать в незапертом подъезде.