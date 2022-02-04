Ирано-иракская война (1980-1988) считается одним из наиболее кровавых вооруженных конфликтов в регионе Ближнего Востока и мировой истории в целом. В результате него погибли более 500 000 человек, а еще тысячи получили ранения. Ученые в области политики до сих пор дискутируют по поводу вопроса - что именно вынудило два этих государства принять участие в столь массовом убийстве людей? Во время обучения в докторантуре в США у меня была причина исследовать этот вопрос глубже.