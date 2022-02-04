Ирано-иракская война (1980-1988) считается одним из наиболее кровавых вооруженных конфликтов в регионе Ближнего Востока и мировой истории в целом. В результате него погибли более 500 000 человек, а еще тысячи получили ранения. Ученые в области политики до сих пор дискутируют по поводу вопроса - что именно вынудило два этих государства принять участие в столь массовом убийстве людей? Во время обучения в докторантуре в США у меня была причина исследовать этот вопрос глубже.
Ирано-иракская война началась с нападения иракского диктатора Саддама Хусейна на аэродромы Ирана 22 сентября 1980 года. На следующий день сухопутные дивизии армии Ирака направились в направлении южной границы Ирана и попытались занять обжитую арабами провинцию Хузестан, а также втекающий в Персидский залив водный путь Шатт-эль-Араб. Несмотря на то, что изначально Хусейну удалось добиться определенных достижений (например, завоевать стратегически важный город Хорремшехр), армия Ирака свое наступление продолжить не сумела. Конфликт быстро трансформировался в огромную окопную войну, в которой ни Багдад, ни Тегеран не смогли получить подавляющее преимущество и вынудить вторую сторону сдаться.