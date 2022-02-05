Мама двух детей, молодая и красивая женщина, создатель импровизационного театра Tea Tree Майрита Росицка общается и воодушевляет женщин Латвии, которые страдают и молчат о пережитом от партнера насилии. Она раскрыла историю своего опыта, как дожила до физической и эмоциональной боли в отношениях с мужем и отцом детей, участником популярной группы Singapūras satīns Кристапом Струбергсом.

Майрита Росицка: Я мама двух сыновей, которая сейчас реализует себя в нескольких работах и проектах, чтобы обеспечить детям все необходимое. Я работаю в сфере обработки данных на зарубежном предприятии, у которого есть филиал в Латвии. Это сейчас мой основной источник доходов. В то же время с 2013 года я руковожу своим предприятием, импровизационным театром Tea Tree, обучая молодых импровизаторов, проводя мастер-классы, а также во время до пандемии активно играла в спектаклях как в Риге, так и за ее пределами.