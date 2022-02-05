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Жена участника Singapūras satīns - открыто о насилии в семье
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Мама двух детей, молодая и красивая женщина, создатель импровизационного театра Tea Tree Майрита Росицка общается и воодушевляет женщин Латвии, которые страдают и молчат о пережитом от партнера насилии. Она раскрыла историю своего опыта, как дожила до физической и эмоциональной боли в отношениях с мужем и отцом детей, участником популярной группы Singapūras satīns Кристапом Струбергсом.
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