22 года боли ⟩ Мать пропавшей девочки все еще надеется на чудо
13-летняя Катрин пропала без вести 16 января 2000 года в районе тюрьмы Румму. В среду она отметила бы свое 36-летие. "Я не смогу свыкнуться с этим. Никогда", – признается ее мама Ирма.
13-летняя Катрин пропала без вести 16 января 2000 года в районе тюрьмы Румму. В среду она отметила бы свое 36-летие. "Я не смогу свыкнуться с этим. Никогда", – признается ее мама Ирма.
"Была слякоть, погода хмурая. Как всегда в Эстонии", – вспоминает Ирма день 22 года назад, когда ее 13-летняя дочь бесследно исчезла, пишет Rus.Postimees.