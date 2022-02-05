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22 года боли ⟩ Мать пропавшей девочки все еще надеется на чудо

13-летняя Катрин.

ФОТО: Erakogu

13-летняя Катрин пропала без вести 16 января 2000 года в районе тюрьмы Румму. В среду она отметила бы свое 36-летие. "Я не смогу свыкнуться с этим. Никогда", – признается ее мама Ирма.

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"Была слякоть, погода хмурая. Как всегда в Эстонии", – вспоминает Ирма день 22 года назад, когда ее 13-летняя дочь бесследно исчезла, пишет Rus.Postimees.

16 января 2000 года Катрин, жившая в Вескикюла, волость Вазалемма, Эстония, сообщила матери, что идет навестить подругу, которая жила в соседнем поселке. Короткий путь от родного хутора к подруге в Румму лежал через поле, мимо тюрьмы. Вторая дорога вела в Эмари, а оттуда – по большому шоссе.