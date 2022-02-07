В 1944 году финский солдат Аймо Койвунен отделился от своего отряда и был вынужден две недели без еды и крова выживать за Полярным кругом, пытаясь избежать сил Красной армии и попасть в безопасность. К счастью, он нашел в кармане запасы метамфетамина для всего отряда...

"Я решил. Таблетки по-прежнему находились в переднем кармане куртки. Я попытался взять одну, однако из-за толстых варежек мне в руку попало несколько. Я без замедления все их проглотил, пытаясь сделать это в тайне от других. Скрывать долго не было нужды, я почувствовал себя как совершенно новый человек. У меня было ощущение, что я еду на лыжах только первые несколько километров. Мы быстро прогрессировали - яд сделал свою работу", - вспомнил позднее Койвунен в интервью.