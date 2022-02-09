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"Здесь ничего нет": ⟩ Тайна 23-го этажа гостиницы "Виру"

Лиза Кляйн

ФОТО: Lisa Klein

Ровно 50 лет назад, в 1972 году, в Таллинне открылась самая большая в городе гостиница "Виру". Официально в ней 22 этажа, а на самом деле – 23. Нечто, скрытое в верхнем этаже, оставалось тайной целых 20 лет.

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Вы бы заглянули за дверь, на которой написано: "Здесь ничего нет"? Уж конечно! Но во времена холодной войны люди предпочитали не спрашивать и не заглядывать за дверь с такой надписью, пишет Rus.Postimees.

Так, в течение двух десятилетий советский КГБ мог без помех слушать гостей в гостинице "Виру" в Таллинне, столице Эстонии. КГБ централизованно управлялся из Москвы и отвечал за разведку как внутри, так и за пределами Советского Союза с 1954 года до распада СССР в 1991-м. Любого, кто был мало-мальски критически настроен по отношению к системе, КГБ клеймил врагом, преследовал, а мог и посадить.