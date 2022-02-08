Поскольку усилия по предотвращению российского вторжения в Украину возглавили США, официальные лица Евросоюза в отчаянии заламывают руки. Они жалуются, что Европы не просто нет за столом: ее безопасность оказалась одним из пунктов в меню.

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Однако Евросоюз плохо подготовлен к ведению дел с президентом России Владимиром Путиным. ЕС стремится быть постмодернистской "мягкой" силой, а Путин понимает только жесткую силу. И даже те инструменты мягкой силы, которые у Евросоюза имеются, он не может использовать из-за сохраняющейся зависимости от поставок российского газа, необходимого для того, чтобы у европейцев был свет (и тепло).

Недавно завершенное строительство трубопровода "Северный поток-2", по которому российский газ поставляется напрямую в Германию через Балтийское море, привлек значительное внимание в качестве дипломатической разменной монеты. Одни утверждают, что этот проект дает России слишком большой рычаг влияния на Европу, а другие надеются, что угроза лишиться этого газопровода (он пока еще не введен в строй) может сдержать Россию, предотвратив вторжение в Украину.