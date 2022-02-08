Поскольку усилия по предотвращению российского вторжения в Украину возглавили США, официальные лица Евросоюза в отчаянии заламывают руки. Они жалуются, что Европы не просто нет за столом: ее безопасность оказалась одним из пунктов в меню.

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Однако Евросоюз плохо подготовлен к ведению дел с президентом России Владимиром Путиным. ЕС стремится быть постмодернистской "мягкой" силой, а Путин понимает только жесткую силу. И даже те инструменты мягкой силы, которые у Евросоюза имеются, он не может использовать из-за сохраняющейся зависимости от поставок российского газа, необходимого для того, чтобы у европейцев был свет (и тепло).