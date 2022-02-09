"Ходят по грани, но никогда не падают!" - именно так некий пользователь микроблога Twitter охарактеризовал общение в социальных сетях Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC): остроумно, с юмором, но в то же время познавательно и по делу - без излишней сухости и бюрократического языка, что чаще всего ассоциируется с большинством государственных учреждений. Как призналась в беседе с TVNET глава отдела коммуникаций SPKC Илзе Арая, общение с пользователями соцсетей - лишь один из аспектов, который претерпел глубокие изменения в работе центра во время пандемии.