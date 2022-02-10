В то время когда все плохо: огромные счета, скользкие тротуары, неочищенные улицы, а соседи зарабатывают больше, - экспертная комиссия по латышскому языку Центра государственного языка (VVC) позаботилась о том, чтобы все же было чему улыбнуться. А именно - комиссия пришла к выводу, что такие слова, как "негр", "русский" и "американец", все-таки являются абсолютно нормальными. В свою очередь, вместо словосочетания "человек с темным цветом кожи" предпочтение отдается определению "черный".

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"(...) стилистическую нейтральность латвийских терминов нужно оценивать с точки зрения латвийского восприятия мира и истории Латвии, а не с позиции опыта других культур.

Следовательно, в латышском языке слова "негр", "монгол", "русский", "азиат", "европеец", "американец" и другие - такие же нейтральные, как и "латыш", "литовец", "рижанин", "даугавпилчанин" и так далее", - 30 января этого года сообщило агентство LETA.