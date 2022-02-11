"Хотите сказать, что военная служба для вас не обязательна?" - с удивлением спрашивает эстонский журналист Мартин. В Эстонии воинская повинность была принята практически сразу после восстановления независимости в 1991 году. В Литве она была упразднена в 2008 году с целью развития профессиональной армии, но восстановлена ​​в 2015-м после аннексии Крыма. В Швеции, Норвегии и Финляндии служба по закону также обязательна. Таким образом, Латвия - единственная страна в Северной Европе, где военная служба - не обязанность. В первой статье серии о воинской повинности TVNET исследует различные проявления обязательной армейской службы в странах Северной Европы.

Так сделал Маргирис. Его очередь для обязательной службы в литовской армии выпала в 2017 году. Он оказался внизу списка, но сразу знал, что хочет начать военную подготовку. "Я записался, как доброволец. Поскольку у меня небольшие проблемы со зрением, пришлось побороться, чтобы мое имя поднялось выше по списку", - смеется Маргирис. Он вспоминает время службы с радостью и гордостью, и это усиливается осознанием того, что решение стать добровольцем поддержали друзья и семья. "Люди были рады за меня. Не помню, чтобы кто-то сказал что-то негативное", - задумчиво говорит Маргирис. По его мнению, армия и военная подготовка не значат исключительно размахивание оружием и применение силы.