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Обязательная военная служба: Латвия - уникальный случай в Северной Европе
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"Хотите сказать, что военная служба для вас не обязательна?" - с удивлением спрашивает эстонский журналист Мартин. В Эстонии воинская повинность была принята практически сразу после восстановления независимости в 1991 году. В Литве она была упразднена в 2008 году с целью развития профессиональной армии, но восстановлена в 2015-м после аннексии Крыма. В Швеции, Норвегии и Финляндии служба по закону также обязательна. Таким образом, Латвия - единственная страна в Северной Европе, где военная служба - не обязанность. В первой статье серии о воинской повинности TVNET исследует различные проявления обязательной армейской службы в странах Северной Европы.