30-летняя мать-одиночка троих детей Шолпан Бегайдарова вечером 6 января отправилась в центр Алматы за лекарством для заболевшего ребенка. В районе, где происходили беспорядки, в нее попали четыре пули.

30-летняя мать-одиночка троих детей Шолпан Бегайдарова вечером 6 января отправилась в центр Алматы за лекарством для заболевшего ребенка. В районе, где происходили беспорядки, в нее попали четыре пули. ФОТО: Remo Tõnismäe

Шолпан Бегайдарова (30), в одиночку растящая троих детей в бывшей столице Казахстана Алматы, теперь может отмечать 6 января свой второй день рождения. В шедшую в аптеку за лекарством для больного ребенка женщину попали четыре пули из автомата Калашникова, пишет Rus.Postimees.

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Врачи извлекли из брюшной полости Бегайдаровой три пули от автомата Калашникова и металлические осколки обшивки автомобиля. Четвертая пуля прошла навылет. Внутренние органы пострадали, но врачам удалось предотвратить худшее. Хотя то, что женщина попала под автоматный огонь, нельзя назвать особым везением, ей все же очень повезло: одна пуля прошла в нескольких сантиметрах от крупного нерва, вторая - в паре сантиметров от позвоночника.