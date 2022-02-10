"Было ясно, что скоро бомбанет": сравниваем тарифы в Латвии, Литве и Эстонии
Счета за электроэнергию преподнесли неприятный новогодний сюрприз не только жителям Латвии - цены выросли и в других странах Балтии. Анализирует Rus.Postimees.
Счета за электроэнергию преподнесли неприятный новогодний сюрприз не только жителям Латвии - цены выросли и в других странах Балтии. Анализирует Rus.Postimees.
Один житель Латвии, с которым удалось поговорить журналисту Rus.Postimees, признается, что счет в 50 евро за электричество неожиданностью для него не стал, поскольку в СМИ уже давно проскакивало, что "все растет и скоро бомбанет".