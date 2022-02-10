"Было ясно, что скоро бомбанет": сравниваем тарифы в Латвии, Литве и Эстонии

Один житель Латвии, с которым удалось поговорить журналисту Rus.Postimees, признается, что счет в 50 евро за электричество неожиданностью для него не стал, поскольку в СМИ уже давно проскакивало, что "все растет и скоро бомбанет".

"Да, вероятно, правы те, кто говорит, что надо было заранее подготовиться, сменить тариф, предпринять какие-то действия. Но это сложно, надо вникнуть, никто же ничего на пальцах не объясняет, что именно надо сделать в августе, чтобы не ошалеть от счета в декабре".