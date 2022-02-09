С точки зрения международных обозревателей, президент России Владимир Путин то ли начнет новую войну с Украиной, то ли нет. А с точки зрения украинцев, эта война уже началась, когда Путин аннексировал Крым в 2014 году, и с тех пор она продолжается. Тысячи украинцев уже получили опыт боевых действий против российских войск. Именно поэтому политики в Киеве не озабочены гаданиями о том, что Путин будет делать дальше; они сосредоточены на том, что им нужно делать сегодня.

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Такой настрой мыслей украинцев объясняется трезвой оценкой потенциала, ресурсов и влияния страны. Украинские лидеры понимают, что они обязаны готовить армию, уменьшать экономические последствия этого кризиса, находить как можно больше союзников. Они не придирчивы к получаемой помощи от Запада. Они с благодарностью примут любую помощь, понимая, что даже небольшой вклад может оказаться решающим.