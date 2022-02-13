Сторонники эйджизма склонны проповедовать, что людям при достижении определенного возраста стоит забыть о радостях жизни и принять, что они приближаются к своему закату. Однако и в этой идеологии существует определенная дискриминация, так как более старшие мужчины с молодыми зайками по бокам считаются нормальным природным явлением. Однако горные львицы не в силах справиться с такими предрассудками. Они готовы ломать когти, прыгать со скалы и гордо вставать рядом с только достигшими совершеннолетия зайчиками, чтобы при помощи жизненного опыта и уверенности получить добычу первой. И, продегустировав ее, удовлетворительно замурчать.

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В своеобразном интернет-словаре сленга Urban Dictionary термин "cougars" появился в 2004 году, обозначая женщин, которые не моложе 35 или 40 лет и которые выбирают для развлечений сексуального характера или без особых отношений молодых парней. Разница в возрасте с мужчиной должна составлять минимум семь лет, однако, чем она больше, тем больше понятно, что это - порядочная пантера.